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Em Vila Velha

Centro para autismo e demais deficiências promete zerar fila de espera da Apae

Ouça entrevista com o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2025 às 10:51
Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha
Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
O novo Centro Integrado Familiar para Pessoa com Deficiência Intelectual, Múltipla e Autismo Aloísio Borgo, construído no bairro Araçás, em Vila Velha, será inaugurado neste sábado, 2 de agosto. Segundo informações da prefeitura, o centro será uma unidade voltada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Ainda de acordo com informações da administração municipal, o espaço está localizado na Rua Lima, nº 01, em Araçás. Ele foi dotado de quadra poliesportiva, piscina terapêutica aquecida, centro educacional, área verde, centro de convivência, espaço para famílias e uma unidade especializada de atendimento psicossocial. O município é o segundo do Espírito Santo com maior número de pessoas com deficiência, totalizando 22.836, segundo dados da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ARNALDINHO BORGO - 01-08-25
Contato da Apae Vila Velha; Telefone: (27) 3239-1255

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