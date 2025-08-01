Centro para autismo e demais deficiências promete zerar fila de espera da Apae

O novo Centro Integrado Familiar para Pessoa com Deficiência Intelectual, Múltipla e Autismo Aloísio Borgo, construído no bairro Araçás, em Vila Velha, será inaugurado neste sábado, 2 de agosto. Segundo informações da prefeitura, o centro será uma unidade voltada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Ainda de acordo com informações da administração municipal, o espaço está localizado na Rua Lima, nº 01, em Araçás. Ele foi dotado de quadra poliesportiva, piscina terapêutica aquecida, centro educacional, área verde, centro de convivência, espaço para famílias e uma unidade especializada de atendimento psicossocial. O município é o segundo do Espírito Santo com maior número de pessoas com deficiência, totalizando 22.836, segundo dados da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!