Centro: empresas terão isenção de IPTU e redução do ISS

Empresas que atuam nas áreas de locação e gestão de mão de obra e vigilância, representação comercial, coworking e serviços combinados para apoio a edifícios (exceto condomínios), passarão a contar com redução de alíquota no Imposto Sobre Serviço (ISS), fixando sua alíquota ao menor patamar admitido pela legislação (2%). Outra proposta é a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pelo período de cinco anos para imóveis que atenderem aos requisitos da Lei de Retrofit. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha as mudanças.