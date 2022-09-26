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Vitória

Centro: empresas terão isenção de IPTU e redução do ISS

Já foram mapeados 217 imóveis que têm condições de participarem da Lei de Retrofit

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2022 às 11:23
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
 Empresas que atuam nas áreas de locação e gestão de mão de obra e vigilância, representação comercial, coworking e serviços combinados para apoio a edifícios (exceto condomínios), passarão a contar com redução de alíquota no Imposto Sobre Serviço (ISS), fixando sua alíquota ao menor patamar admitido pela legislação (2%). Outra proposta é a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pelo período de cinco anos para imóveis que atenderem aos requisitos da Lei de Retrofit. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha as mudanças. 
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 26-09-22

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