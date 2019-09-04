Centro de Vitória: transferir secretarias fortalece revitalização?

O Governo do Estado está implantando o projeto de criar um "Centro Administrativo" no Centro de Vitória. Secretarias estaduais serão transferidas para a região para haver menor gasto com aluguéis em outras áreas da Grande Vitória, para ter aproximação com público e não haver a necessidade de deslocamentos extensos entre um órgão e outro, principalmente. Diante disso e da proximidade do aniversário da capital Vitória, esse quadro "Ponto de Vista" aborda a seguinte questão: esse projeto vai auxiliar ou não na revitalização do Centro de Vitória?
Participam da discussão a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, Lenise Loureiro; o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Lino Feletti; e o Presidente da União de Lojistas do Centro de Vitória, Sidney Ferreira.
A primeira secretaria transferida já deve começar a funcionar no edifício Ames, com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) em janeiro de 2020.
O governo também destaca que com o propósito de revitalizar o Centro e trazer movimento à região, está promovendo outras ações paralelas ao trabalho de realocação de órgãos estaduais. Uma delas é a demolição de um imóvel em desuso, localizado atrás do Palácio Anchieta, na Cidade Alta. No espaço será construído um estacionamento para possibilitar a retirada das vagas existentes atualmente na Praça João Clímaco, que será revitalizada. A outra iniciativa é o Edital de Chamamento para concessão de uso gratuito do antigo Hotel Majestic.
Lino Feletti, presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, diz que a população local apoia o projeto de revitalização. “Precisamos ressignificar o Centro de Vitória como protagonista”, defende. “Em décadas passadas, infelizmente, a gente viu um processo de esvaziamento do Centro, com a migração de órgãos e secretarias para outras regiões de Vitória. O retorno desses órgãos públicos traz vantagens porque, principalmente, a gente acredita que isso vá incentivar a economia local e dar mais visibilidade à região. Ele também destaca que a destinação dos imóveis e espaços abandonados da região também deve ser visto como prioridade. Nesse sentido ele destaca, por exemplo, os desafios na área da segurança pública”.
Para o presidente da União de Lojista do Centro de Vitória, Sidney Ferreira, o projeto de revitalização é positivo, mas também pode ser compreendido como medida isolada para impulsionar a região histórica. “O projeto é positivo em relação ao comércio! Somos totalmente favoráveis à vinda dessas secretarias de Estado para nossa região porque isso traz, de alguma forma, visibilidade aos nossos negócios". E ele destaca que outras reformas precisam avançar. "Esperamos que a vinda dessas secretarias seja apenas uma partida dentro de um projeto maior! A reforma do Mercado da Capixaba e de melhorias da região da Vila Rubim são outros pontos que defendemos. Precisamos também de ações que valorizem o entorno do Parque Moscoso e do incentivo às atividades culturais. Precisamos que empresas antigas, de alguma forma, sejam tentadas a voltar para o Centro”.
Ouça o quadro completo sobre a discussão em torno da revitalização do Centro de Vitória.
Ponto de Vista - 04-09-19