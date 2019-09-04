Centro de Vitória: transferir secretarias fortalece revitalização?

Edifício Ames, Centro de Vitória Crédito: Fenrnado Madeira

O Governo do Estado está implantando o projeto de criar um "Centro Administrativo" no Centro de Vitória. Secretarias estaduais serão transferidas para a região para haver menor gasto com aluguéis em outras áreas da Grande Vitória, para ter aproximação com público e não haver a necessidade de deslocamentos extensos entre um órgão e outro, principalmente. Diante disso e da proximidade do aniversário da capital Vitória, esse quadro "Ponto de Vista" aborda a seguinte questão: esse projeto vai auxiliar ou não na revitalização do Centro de Vitória?

Participam da discussão a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, Lenise Loureiro; o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Lino Feletti; e o Presidente da União de Lojistas do Centro de Vitória, Sidney Ferreira.

A primeira secretaria transferida já deve começar a funcionar no edifício Ames, com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) em janeiro de 2020.

O governo também destaca que com o propósito de revitalizar o Centro e trazer movimento à região, está promovendo outras ações paralelas ao trabalho de realocação de órgãos estaduais. Uma delas é a demolição de um imóvel em desuso, localizado atrás do Palácio Anchieta, na Cidade Alta. No espaço será construído um estacionamento para possibilitar a retirada das vagas existentes atualmente na Praça João Clímaco, que será revitalizada. A outra iniciativa é o Edital de Chamamento para concessão de uso gratuito do antigo Hotel Majestic.

Teatro Carlos Gomes Crédito: Ricardo Medeiros

Lino Feletti, presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, diz que a população local apoia o projeto de revitalização. “Precisamos ressignificar o Centro de Vitória como protagonista”, defende. “Em décadas passadas, infelizmente, a gente viu um processo de esvaziamento do Centro, com a migração de órgãos e secretarias para outras regiões de Vitória. O retorno desses órgãos públicos traz vantagens porque, principalmente, a gente acredita que isso vá incentivar a economia local e dar mais visibilidade à região. Ele também destaca que a destinação dos imóveis e espaços abandonados da região também deve ser visto como prioridade. Nesse sentido ele destaca, por exemplo, os desafios na área da segurança pública”.

Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Para o presidente da União de Lojista do Centro de Vitória, Sidney Ferreira, o projeto de revitalização é positivo, mas também pode ser compreendido como medida isolada para impulsionar a região histórica. “O projeto é positivo em relação ao comércio! Somos totalmente favoráveis à vinda dessas secretarias de Estado para nossa região porque isso traz, de alguma forma, visibilidade aos nossos negócios". E ele destaca que outras reformas precisam avançar. "Esperamos que a vinda dessas secretarias seja apenas uma partida dentro de um projeto maior! A reforma do Mercado da Capixaba e de melhorias da região da Vila Rubim são outros pontos que defendemos. Precisamos também de ações que valorizem o entorno do Parque Moscoso e do incentivo às atividades culturais. Precisamos que empresas antigas, de alguma forma, sejam tentadas a voltar para o Centro”.

Ouça o quadro completo sobre a discussão em torno da revitalização do Centro de Vitória.