Centro de Vitória: os caminhos para a revitalização da região

Rua Vinte e Três de Maio no Parque Moscoso, Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Aquele que já foi o centro social, político e financeiro do Espírito Santo agora sofre com a decadência. É o Centro de Vitória. No CBN Vitória desta terça-feira (16), convidamos o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Lino Feletti, e o secretário municipal de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira, para exporem os caminhos da revitalização da região.

No "Ponto de Vista" dos moradores, Lino Feletti ressignifica a palavra "revitalizar", afirmando que o Centro já vive. O que é necessário é impulsionar a região, com a atração de novos negócios e ocupação dos imóveis vazios. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Lucas Valadão - Lino Feletti - 16-02-20

No "Ponto de Vista" do município, Marcelo de Oliveira explica que a prefeitura de Vitória está em diálogo com representantes do Centro para implantar novos projetos de revitalização. Entre eles, o Mercado da Capixaba. Ouça: