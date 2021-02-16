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PONTO DE VISTA

Centro de Vitória: os caminhos para a revitalização da região

Os entrevistados são o presidente da AmaCentro, Lino Feletti, e o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:22

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

16 fev 2021 às 11:22
Rua Vinte e Três de Maio no Parque Moscoso, Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Aquele que já foi o centro social, político e financeiro do Espírito Santo agora sofre com a decadência. É o Centro de Vitória. No CBN Vitória desta terça-feira (16), convidamos o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Lino Feletti, e o secretário municipal de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira, para exporem os caminhos da revitalização da região.
No "Ponto de Vista" dos moradores, Lino Feletti ressignifica a palavra "revitalizar", afirmando que o Centro já vive. O que é necessário é impulsionar a região, com a atração de novos negócios e ocupação dos imóveis vazios. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Lino Feletti - 16-02-20
No "Ponto de Vista" do município, Marcelo de Oliveira explica que a prefeitura de Vitória está em diálogo com representantes do Centro para implantar novos projetos de revitalização. Entre eles, o Mercado da Capixaba. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Marcelo Oliveira - 16-02-20
 

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