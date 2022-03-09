Centro de Vitória mais colorido com murais em homenagem às mulheres

Pintura Marias do Centro, que faz parte do Projeto Cores que acolhem - Colorindo o Centro. O muro fica na rua Sete de Setembro, Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro” elaborou o mural “Marias do Centro”, em homenagem a mulheres que fizeram história no Espírito Santo. A criação artística tem o objetivo de reverenciar a importância da mulher na sociedade capixaba, como explica em entrevista à CBN Vitória, Stefan Marques, coordenador do Coletivo "Cores que Acolhem".

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A obra está situada na Rua Sete de Setembro, próximo ao Morro da Fonte Grande, e integra o corredor cultural proposto pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória na região. Desenvolvido pelo Coletivo Cores que Acolhem, o projeto contempla mais de dois quilômetros de murais sobre temas relacionados às tradições do Centro, tendo como base pesquisas realizadas no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, com a participação de historiadores desta instituição.

O conjunto de murais finalizados pela equipe do projeto compreende a Rua Graciano Neves, a estação de força da EDP, a Praça da Fonte Grande, a quadra da escola de samba Unidos da Piedade, a Praça Irmã Josefa Hosanah, o muro da Cesan, a Escadaria do Rosário e o caminho da Fonte de São Benedito. O projeto foi selecionado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, dentro do processo de revitalização do Centro. Mais murais surgirão nas próximas semanas nas regiões do Arquivo Público e Porto de Vitória.

As Marias homenageadas no mural são:

Maria Ortiz (1604-1646) - Considerada a primeira jovem heroína do Espírito Santo, teve papel fundamental no combate aos invasores holandeses ao Estado no século XVII. Registros apontam que faleceu em 1646, aos 42 anos de idade.

Maria Verônica da Pas (1948-1996) - Médica psiquiatra, militante do movimento negro e propulsora do movimento de mulheres negras no Espírito Santo, foi precursora em várias frentes da luta feminina. Foi idealizadora e primeira coordenadora do Museu Capixaba do Negro (Mucane), situado no Parque Moscoso. Após a sua morte, o espaço passou a se chamar Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas.

Maria Stella de Novaes (1894-1981) - Cientista e historiadora responsável por retratar, em livros, a história do Espírito Santo. Foi professora de desenho, caligrafia, ciências naturais e história natural. Uma das fundadoras da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, publicou obras sobre botânica, pedagogia, história, folclore e literatura. Tem uma orquídea batizada com seu nome.

Carmélia Maria de Souza (1936-1974) - Jornalista e uma das mais importantes cronistas do Espírito Santo, foi pioneira nas atitudes de liberdade e afirmação dos direitos da mulher. Considerada a "Cronista do Povo", teve seus escritos reunidos na obra póstuma "Vento Sul" (1976).