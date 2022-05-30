Centro de Vitória: insegurança assusta moradores e comerciantes

Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

O Centro de Vitória, somente nos quatro primeiros meses de 2022, registrou 56 ocorrências de furto e roubo em estabelecimento comercial. Os dados são do Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp). O número representa um aumento de casos de 21,7%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os comerciantes da região reclamam, sobretudo, dos arrombamentos, que acontecem à noite e de madrugada. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória, Sidney Ferreira, fala sobre o assunto. Ele destaca, por exemplo, que proprietários de comércio têm recorrido ao serviço de vigilantes particulares para servir de "comunicação" contra a criminalidade. Há casos de comerciantes que fazem a própria ronda para vistoriar possíveis atitudes suspeitas na porta dos seus estabelecimentos.

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O Comandante da Guarda Civil de Vitória, Fábio Rebello Alves, afirma que há mais agentes atuando na rua, já que o efetivo que estava desenvolvendo outras atividades foi remanejado para fiscalização. Fábio Rebello também destacou que a guarda vem realizando operações na região do Centro de Vitória para coibir arrombamentos, assim como roubos e furtos.

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