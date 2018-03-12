Centro de Referência de Direitos Humanos atenderá mulheres vítimas de violência

Um novo Centro de Referência de Direitos Humanos começou a funcionar nesta segunda-feira (12), onde já funciona, atualmente, o Programa Integrado de Valorização à Vida – PROVIV, na Avenida Getúlio Vargas, nº 285, Centro de Vitória (ao lado da Praça Oito).

A criação do Centro visa ampliar a oferta de serviços e como porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade, já iniciando, nesta segunda (12), o atendimento à mulher vítima de qualquer tipo de violência, física, psicológica, de intolerância ou de abuso, incluindo maus tratos, preconceito, ou qualquer outro caso de violação dos direitos humanos, explicou o secretário de Direitos Humanos, Julio Pompeu.