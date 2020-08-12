Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Patrimônio Histórico e Cultural

Centro Cultural Carmélia é tombado por decreto municipal

Ouça entrevista com Anna Claudia Peyneau, gerente de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade da prefeitura de Vitória

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2020 às 12:04
O Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, em Vitória, foi tombado por um decreto municipal como Patrimônio Histórico e Cultural. A publicação aconteceu na noite desta terça-feira (11) e faz parte da estratégia da administração municipal de se evitar que o local abrigue sacas de café dos galpões do IBC. 
Em entrevista nesta quarta-feira (12) à rádio CBN Vitória, Anna Claudia Peyneau, gerente de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade da prefeitura de Vitória, explica o decreto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Claudia - 12-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados