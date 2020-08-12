Centro Cultural Carmélia é tombado por decreto municipal

O Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, em Vitória, foi tombado por um decreto municipal como Patrimônio Histórico e Cultural. A publicação aconteceu na noite desta terça-feira (11) e faz parte da estratégia da administração municipal de se evitar que o local abrigue sacas de café dos galpões do IBC.
Em entrevista nesta quarta-feira (12) à rádio CBN Vitória, Anna Claudia Peyneau, gerente de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade da prefeitura de Vitória, explica o decreto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Claudia - 12-08-20