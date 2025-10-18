Centenário de Maurício de Oliveira é tema de espetáculo neste domingo

O músico Maurício de Oliveira Crédito: GILDO LOYOLA /ARQUIVO

Em 2025, a música brasileira celebra o centenário de nascimento do violinista capixaba Maurício de Oliveira. Ao longo de sua trajetória, foi um dos principais intérpretes da obra de Villa-Lobos, tornando-se um dos maiores artistas do Espírito Santo. Em quase 70 anos de canções, compôs obras como a "Dança do Chico Prego" e "Canção da Paz".

Como forma de homenagear e relembrar a trajetória do artista, o Palácio da Cultura Sônia Cabral recebe o espetáculo "Uma Canção pela Paz - A Fafi conta Maurício", neste domingo (19). A partir das 19h, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) sobe ao palco com uma apresentação que une música ao vivo, teatro e dança. O evento é gratuito e faz parte da 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi).

Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Fafi, Fátima Rodrigues Burzlaff conta como é possível prestigiar a montagem. Ouça a conversa completa!

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