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Arte e Cultura

Centenário de Maurício de Oliveira é tema de espetáculo neste domingo

"Uma Canção pela Paz - A Fafi conta Maurício" começa a partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral

Publicado em 18 de Outubro de 2025 às 11:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 out 2025 às 11:24
O músico Maurício de Oliveira
O músico Maurício de Oliveira Crédito: GILDO LOYOLA /ARQUIVO
Em 2025, a música brasileira celebra o centenário de nascimento do violinista capixaba Maurício de Oliveira. Ao longo de sua trajetória, foi um dos principais intérpretes da obra de Villa-Lobos, tornando-se um dos maiores artistas do Espírito Santo. Em quase 70 anos de canções, compôs obras como a "Dança do Chico Prego" e "Canção da Paz".
Como forma de homenagear e relembrar a trajetória do artista, o Palácio da Cultura Sônia Cabral recebe o espetáculo "Uma Canção pela Paz - A Fafi conta Maurício", neste domingo (19). A partir das 19h, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) sobe ao palco com uma apresentação que une música ao vivo, teatro e dança. O evento é gratuito e faz parte da 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi).
Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Fafi, Fátima Rodrigues Burzlaff conta como é possível prestigiar a montagem. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fátima Rodrigues Burzlaff -18-10-25.mp3
SERVIÇO:

  • Espetáculo "Uma Canção pela Paz - A Fafi conta Maurício"
    - Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral - Rua São Gonçalo, Centro Histórico de Vitória
    - Quando: Domingo (19), às 19h
    - Entrada: gratuita, sendo necessário chegar ao local com uma hora de antecedência para a retirada de ingressos
    - Classificação: livre
    - Elenco: Aleff Eller, Bruna Rocha, Débora Rizzi, Glever Dutra, João Manoel, Juan Escossia, Jhon, Letícia Sansi, Mayara Maria, Mendonça, Miguel Sant'Ana, Taísa Ribeiro (Tatá), Vicenza, Vitorino Alegria e Wesley Mendonça
    - Bailarinas: Brídali Barreto, Clara Conti, Clarisse Marques, Pamella Santos, Sarah de Almeida, Sandra de Jesus e Vanessa Nogueira
    - Músicos: André Rosalem Signorelli (piano), Phillipp Silva Areias (violão), Anna Paula Perin Vidigal (flauta transversal) e Gabriel Novais de Almeida (percussão)
    - Maquiagem: Elisa Pegoretti.

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