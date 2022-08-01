Censo 2022: recenseadores visitarão 1,4 milhão de domicílios no ES

IBGE deu início nesta segunda-feira (1) à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Nos próximos três meses, os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços em todo o país. No Espírito Santo, mais de 2 mil recenseadores, devidamente uniformizados, iniciaram as visitas a aproximadamente 1,4 milhão de domicílios. O Censo brasileiro é uma das maiores operações censitárias do mundo.

Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Unidade Estadual do IBGE, Max Athayde Fraga, explica como identificar o recenseador ou recenseadora. Segundo o IBGE, os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete de identificação, boné do Censo, crachá e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181. A pesquisa nacional é realizada a cada 10 anos e, com base nesse cronograma, deveria ter sido feita em 2020. O Censo foi adiado inicialmente em razão da pandemia de Covid-19. Mas em 2021 sofreu novo adiamento, por falta de orçamento. Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou os R$ 2,3 bilhões necessários para a realização da operação censitária.