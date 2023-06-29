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Censo 2022: o perfil da população e das cidades do ES

Ouça entrevista com o superintendente Estadual do IBGE-ES, Max Athayde Fraga

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2023 às 11:52
Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28) os dados do Censo 2022 com informações atualizadas sobre o número de habitantes de cada cidade do Espírito Santo, o 15° maior estado do Brasil em número de habitantes. Segundo o instituto, o estado, que tem 78 municípios, possui 3.833.486 habitantes, uma alta de 9% em relação ao último censo divulgado em 2010, quando o estado tinha uma população de 3.514.952.
A Serra é a maior cidade do estado, com 520.649 habitantes, seguida de Vila Velha (467.722), Cariacica (353.510), Vitória (322.869), Cachoeiro de Itapemirim (185.784), Linhares (166.786), Guarapari (124.656), São Mateus (123.750), Colatina (119.992) e Aracruz (94.765). Além disso, o Espírito Santo tem dez cidades com menos de dez mil habitantes, sendo que Divino de São Lourenço é o menor município, com 5.083 habitantes. Depois, aparecem as cidades de Mucurici (5.466), Ponto Belo (6.497), Dores do Rio Preto (6.596) e Apiacá (7.223), Alto Rio Novo (7.434), São Domingos do Norte (8.589), Vila Pavão (8.911), Ibitirama (9.520) e Águia Branca (9.711). Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Estadual do IBGE-ES, Max Athayde Fraga, fala sobre o assunto. 
CBN - Viaje na CBN - 4.49s - 29-06-23.mp3

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