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Censo 2022: IBGE realiza pesquisa urbanística no ES

Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora Operacional do Censo no ES, Silvana Pigato, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2022 às 11:49
IBGE começa teste nacional para o Censo 2022
IBGE começa teste nacional para o Censo 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A menos de dois meses do início do Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já começa a ir a campo nesta segunda-feira (20) para realizar a chamada Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios. Segundo o Instituto, trata-se de um levantamento sobre a infraestrutura urbana que será executado pelos supervisores censitários até julho próximo. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora Operacional do Censo no ES, Silvana Pigato, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Silvana Pigato - 20 -06-22
- A Pesquisa do Entorno conta com 22.745 agentes censitários, que visitarão 326.643 setores, distribuídos nos 5.570 municípios do país. Serão investigados dez quesitos, sendo três deles novos, isto é, que não foram investigados nem no Censo 2010 nem na PNAD:
- Capacidade da via;
- Pavimentação da via;
- Bueiro/boca de lobo;
- Iluminação pública;
- Ponto de ônibus/van (novo);
- Via sinalizada para bicicletas (novo);
- Existência de calçada;
- Obstáculo na calçada (novo);
- Rampa para cadeirante;
- Arborização.
- Os quesitos investigados pela pesquisa servem de subsídio para políticas públicas nas três esferas de governo, envolvendo saneamento básico, mobilidade urbana, inclusão social, segurança pública, meio ambiente, entre outros temas.
- Também é a primeira vez que a Pesquisa do Entorno abrange todos os aglomerados subnormais localizados nas áreas urbanas, independentemente de terem arruamento regular ou não. Uma nova metodologia será utilizada pelo IBGE para fazer a identificação do percurso em áreas labirínticas e sem sinal de GPS.
Recenseadores visitarão domicílios a partir de agosto
- Em 1º de agosto, a coleta oficial do Censo Demográfico começa em todo o país. Cerca de 180 mil recenseadores do IBGE vão visitar mais de 70 milhões de domicílios para retratar quantos somos e como vivemos. Maior operação censitária da América Latina, o Censo fica em campo até o dia 31 de outubro, com divulgação dos primeiros resultados prevista para dezembro.

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