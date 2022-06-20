Censo 2022: IBGE realiza pesquisa urbanística no ES

IBGE começa teste nacional para o Censo 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A menos de dois meses do início do Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já começa a ir a campo nesta segunda-feira (20) para realizar a chamada Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios. Segundo o Instituto, trata-se de um levantamento sobre a infraestrutura urbana que será executado pelos supervisores censitários até julho próximo. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora Operacional do Censo no ES, Silvana Pigato, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Silvana Pigato - 20 -06-22

- A Pesquisa do Entorno conta com 22.745 agentes censitários, que visitarão 326.643 setores, distribuídos nos 5.570 municípios do país. Serão investigados dez quesitos, sendo três deles novos, isto é, que não foram investigados nem no Censo 2010 nem na PNAD:

- Capacidade da via;

- Pavimentação da via;

- Bueiro/boca de lobo;

- Iluminação pública;

- Ponto de ônibus/van (novo);

- Via sinalizada para bicicletas (novo);

- Existência de calçada;

- Obstáculo na calçada (novo);

- Rampa para cadeirante;

- Arborização.

- Os quesitos investigados pela pesquisa servem de subsídio para políticas públicas nas três esferas de governo, envolvendo saneamento básico, mobilidade urbana, inclusão social, segurança pública, meio ambiente, entre outros temas.

- Também é a primeira vez que a Pesquisa do Entorno abrange todos os aglomerados subnormais localizados nas áreas urbanas, independentemente de terem arruamento regular ou não. Uma nova metodologia será utilizada pelo IBGE para fazer a identificação do percurso em áreas labirínticas e sem sinal de GPS.

Recenseadores visitarão domicílios a partir de agosto