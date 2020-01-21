Cenário devastador, conta advogado sobre destroços no Rio Iconha

O advogado capixaba Magno Martins percorreu o Rio Iconha de barco para mostrar a situação da cidade após as chuvas que atingiram o Sul do Estado na última sexta-feira (17). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, ele conta que, durante o percurso de mais de uma hora, realizado no último domingo (20), flagrou cenas impressionantes, entre elas a de um carro pendurado na beira do rio.
"O cenário era devastador. Encontramos animais mortos, camas, geladeiras e uns quatro ou cinco veículos dentro e às margens do rio", diz.
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Entrevista - Fabio Botacin - Magno Martins - 20-01-20