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Cenário devastador, conta advogado sobre destroços no Rio Iconha

Rio tomou conta do centro de Iconha e carregou destroços até Piúma, no litoral capixaba

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 21:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 jan 2020 às 21:54
Cena do Rio Iconha após chuva que atingiu a cidade Crédito: Magno Martins
O advogado capixaba Magno Martins percorreu o Rio Iconha de barco para mostrar a situação da cidade após as chuvas que atingiram o Sul do Estado na última sexta-feira (17). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, ele conta que, durante o percurso de mais de uma hora, realizado no último domingo (20), flagrou cenas impressionantes, entre elas a de um carro pendurado na beira do rio.
"O cenário era devastador. Encontramos animais mortos, camas, geladeiras e uns quatro ou cinco veículos dentro e às margens do rio", diz.
Ouça o relato completo:
Entrevista - Fabio Botacin - Magno Martins - 20-01-20

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