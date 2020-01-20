"Cenário de guerra", diz o porta-voz do Corpo de Bombeiros

Após a chuva desde a última sexta-feira no Sul do ES, número de pessoas fora de casa já passa de 400. De acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, no final da manhã desta segunda (20), são 324 desalojados e 102 desabrigados. São seis mortes, uma pessoa ferida e também há desaparecidas. Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul são as cidades mais afetadas. Em Iconha a situação é delicada. A cidade foi devastada pela água. Casas desabaram, comércios invadido pela correnteza não tem produtos para venda e moradores dependem da ajuda que chega de outras cidades. Quem detalha a situação desses municípios é o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros. Ele relata o que se vê na cidade de Iconha: "Parece um cenário de guerra". Ouça.