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ELEIÇÕES 2020

Cenário dado: o que se pode concluir das eleições de 2020?

Ouça a análise do cientista político, João Gualberto

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:51
Com o final do segundo turno das eleições municipais, no último domingo (29), todos os 78 municípios do Espírito Santo já sabem quem serão seus administradores pelos próximos quatro anos. Nos municípios que tiveram segundo turno - Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica - os eleitores alternaram entre buscar experiência e renovação. Esta é a análise do cientista político João Gualberto Vasconcellos que em entrevista nesta terça-feira (01) à CBN Vitória, traz um "raio-X" da política capixaba a partir da escolha dos eleitores. Acompanhe as explicações!
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Gualberto - 01-12-20

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