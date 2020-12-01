Cenário dado: o que se pode concluir das eleições de 2020?

Com o final do segundo turno das eleições municipais, no último domingo (29), todos os 78 municípios do Espírito Santo já sabem quem serão seus administradores pelos próximos quatro anos. Nos municípios que tiveram segundo turno - Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica - os eleitores alternaram entre buscar experiência e renovação. Esta é a análise do cientista político João Gualberto Vasconcellos que em entrevista nesta terça-feira (01) à CBN Vitória, traz um "raio-X" da política capixaba a partir da escolha dos eleitores. Acompanhe as explicações!