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Segurança

Celular vai alertar mulher vítima de violência no ES da aproximação do agressor

Ouça detalhes na entrevista com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço

Publicado em 19 de Novembro de 2025 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2025 às 10:57
Tela do celular mostra zonas de alerta do programa Mulher Segura
Tela do celular mostra zonas de alerta do programa Mulher Segura Crédito: Reprodução
Mulheres vítimas de violência doméstica no Espírito Santo serão avisadas, pelo celular, quando o agressor estiver se aproximando dela. A tecnologia faz parte do programa "Mulher Segura", lançado pelo governo na última semana. Os suspeitos serão monitorados por tornozeleira eletrônica. O agressor, após determinação judicial, passa a utilizar uma tornozeleira eletrônica, enquanto a mulher, sob medida protetiva, recebe uma Unidade Portátil de Rastreamento (UPR). Esse smartphone estabelece uma zona de exclusão móvel, área na qual o monitorado não pode ingressar.
Quando o agressor se aproxima dessa zona, o sistema aciona alertas vibratórios e sonoros, envia mensagens por SMS e WhatsApp, e notifica imediatamente a Central de Monitoramento Eletrônico, que funcionará na Sejus com 17 policiais penais dedicados ao acompanhamento em tempo real. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço -19-11-25.mp3

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