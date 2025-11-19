Celular vai alertar mulher vítima de violência no ES da aproximação do agressor

Mulheres vítimas de violência doméstica no Espírito Santo serão avisadas, pelo celular, quando o agressor estiver se aproximando dela. A tecnologia faz parte do programa "Mulher Segura", lançado pelo governo na última semana. Os suspeitos serão monitorados por tornozeleira eletrônica. O agressor, após determinação judicial, passa a utilizar uma tornozeleira eletrônica, enquanto a mulher, sob medida protetiva, recebe uma Unidade Portátil de Rastreamento (UPR). Esse smartphone estabelece uma zona de exclusão móvel, área na qual o monitorado não pode ingressar.