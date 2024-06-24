'Celular Seguro' recebe mais de 57 mil alertas de bloqueio em seis meses; entenda o funcionamento

O "Celular Seguro", serviço criado pelo governo federal com o objetivo de inibir roubos de smartphones, completou seis meses na última semana. A ferramenta serve para pedir bloqueios de aparelhos e contas bancárias após ocorrências. Ao todo, de acordo com números do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), mais de dois milhões de usuários já se cadastraram na ferramenta e 57.790 pessoas já emitiram um alerta após roubo, furto ou perda do aparelho. No Espírito Santo, já foram emitidos 926 alertas em seis meses, com 440 ocorrências de roubo, 243 de furtos, 215 perdas e 28 outros.

Para o segundo semestre, há a previsão de lançamento de novas funcionalidades para ampliar a segurança dos usuários do "Celular Seguro". Uma delas é a possibilidade de, ao acionar o alerta, a vítima bloquear chip e aplicativos financeiros, mas manter o aparelho funcionando. Nesse caso, se um novo chip for instalado, uma mensagem aparecerá na tela orientando o novo comprador do telefone a ir a uma delegacia e apresentar a nota fiscal de compra. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador-geral de Planejamento, Inovação e Integração de Soluções para Segurança Pública do Ministério da Justiça, José Rocha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!