Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Celular roubado: entenda por que a polícia não pode ir até local indicado por GPS
Segurança

Celular roubado: entenda por que a polícia não pode ir até local indicado por GPS

Quem explica é o titular do 6° Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:55
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone
smartphone Crédito: Pexels
O recurso dos smartphones, modelos Android ou IOS, para rastrear um celular pode ser útil para identificar a localização do dispositivo perdido ou roubado/furtado. Mas isso não significa que a polícia tem autorização imediata para ir até o local recuperá-lo, principalmente se o aparelho estiver em uma propriedade particular. Há normas que determinam como as autoridades devem conduzir um caso, como esse, para evitar a violação de direitos. Quando o rastreamento do celular indica um imóvel com características residenciais, como uma casa, somente um mandado judicial permitirá que a polícia faça a busca pelo aparelho e não cometa abuso de autoridade e violação de domicílio. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Eugênio Rodrigues - 03-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados