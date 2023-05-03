Celular roubado: entenda por que a polícia não pode ir até local indicado por GPS

O recurso dos smartphones, modelos Android ou IOS, para rastrear um celular pode ser útil para identificar a localização do dispositivo perdido ou roubado/furtado. Mas isso não significa que a polícia tem autorização imediata para ir até o local recuperá-lo, principalmente se o aparelho estiver em uma propriedade particular. Há normas que determinam como as autoridades devem conduzir um caso, como esse, para evitar a violação de direitos. Quando o rastreamento do celular indica um imóvel com características residenciais, como uma casa, somente um mandado judicial permitirá que a polícia faça a busca pelo aparelho e não cometa abuso de autoridade e violação de domicílio. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, fala sobre o assunto.