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Confira a lista

Celular com 5G: Anatel divulga lista de aparelhos compatíveis

A lista apresenta modelo, fabricante e nome comercial dos smartphones para fácil identificação pelo usuário

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 jan 2022 às 12:11
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
Após o leilão do 5G realizado em novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) espera que a nova geração de internet móvel seja oferecida a partir de julho 2022. O órgão divulgou uma relação de smartphones compatíveis com a tecnologia e homologados no Brasil. A lista divulgada na quarta-feira (22) no site da Anatel apresenta modelo, fabricante e nome comercial dos smartphones. Apenas os produtos homologados podem ser utilizados no país. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Certificação e Numeração da Anatel, Davison Gonzaga da Silva, fala sobre o assunto. 
Segundo a Anatel, "atualmente, o consumidor já pode consultar na base de dados da Agência os equipamentos que operam em 5G. É importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede. Dessa forma, o consumidor poderá usufruir de maneira plena dos benefícios das redes de telecomunicações 5G, sem correr riscos à utilização do produto", diz. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Davison Gonzaga da Silva - 04-01-22.mp3

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