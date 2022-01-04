Celular com 5G: Anatel divulga lista de aparelhos compatíveis

Segundo a Anatel, "atualmente, o consumidor já pode consultar na base de dados da Agência os equipamentos que operam em 5G. É importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede. Dessa forma, o consumidor poderá usufruir de maneira plena dos benefícios das redes de telecomunicações 5G, sem correr riscos à utilização do produto", diz. Ouça a entrevista completa!