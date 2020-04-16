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Ceasa adota barreira sanitária e restringe acesso a serviços

Ouça entrevista com o diretor-presidente da Ceasa/ES, Fernando Castro Rocha

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2020 às 11:23
A Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica, já adotou um procedimento de barreira sanitária nas portarias para conter a propagação do novo coronavírus. O objetivo é garantir e preservar a segurança do funcionamento do serviço essencial de comercialização de alimentos, que garante o abastecimento da população. Para ter acesso ao entreposto, lojistas, freteiros, ambulantes, produtores rurais, compradores, diaristas e microempreendedores individuais precisam ser cadastrados e todos os veículos de passageiros e de cargas serão abordados por uma equipe de segurança que fará a aferição da temperatura. Quem detalha a situação é o diretor-presidente da Ceasa/ES, Fernando Castro Rocha. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Rocha - 16-04-20

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