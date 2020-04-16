Ceasa adota barreira sanitária e restringe acesso a serviços

A Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica, já adotou um procedimento de barreira sanitária nas portarias para conter a propagação do novo coronavírus. O objetivo é garantir e preservar a segurança do funcionamento do serviço essencial de comercialização de alimentos, que garante o abastecimento da população. Para ter acesso ao entreposto, lojistas, freteiros, ambulantes, produtores rurais, compradores, diaristas e microempreendedores individuais precisam ser cadastrados e todos os veículos de passageiros e de cargas serão abordados por uma equipe de segurança que fará a aferição da temperatura. Quem detalha a situação é o diretor-presidente da Ceasa/ES, Fernando Castro Rocha. Acompanhe!