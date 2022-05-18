'Ceará': a história e os pilares do sucesso de um dos bares mais tradicionais do ES

São 62 anos de existência. O bar começou em Jucutuquara, em Vitória, e lá permanece desde então. Mas no início, o pequeno local onde o estabelecimento abriu pela primeira vez era considerado de "cabeça de burro" pelos moradores da região, ou seja, traria má sorte para o novo empreendimento do "Ceará" pai. Mas a história foi outra. Mais de seis décadas depois, já sob o comando do "Ceará" filho - Lourival Nepomuceno, o Ceará Bar é exemplo de sucesso, em um amplo espaço na avenida Paulino Müller, e figura entre um dos mais tradicionais do Espírito Santo. Ao CBN Cotidiano, Lourival contou como foi traçar essa trajetória de reconhecimento e destacou um dos pilares do sucesso: "você tem que tomar conta do que você vende". Ouça: