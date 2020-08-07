CDL: loja aberta para o Dia dos Pais é alívio; gasto médio é R$ 196

Comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, em entrevista coletiva transmitida nesta quinta-feira (07), a flexibilização das medidas qualificadas adotadas nos grupos de municípios de baixo, moderado e alto risco de contaminação para o novo coronavírus. Um dos pontos em destaque foi a decisão do governo estadual de, neste sábado (8), véspera do Dia dos Pais, autorizar a abertura do comércio em todos os municípios capixabas, de modo excepcional.

O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Corrêa, em entrevista ao CBN Cotidiano, analisou a liberação do ponto de vista comercial - o que ele classificou como uma injeção de ânimo aos comerciantes afetados pela crise. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Wagner Correa - 07-08-20

"A notícia que poderemos trabalhar no sábado, antes do Dia dos Pais, além de ser, naturalmente, algo positivo, também nos trouxe um alento. Trata-se de um das principais datas para o nosso comércio. Especialmente porque nós estamos também visualizando uma pesquisa realizada pela CNDL [Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas], realizada em todos os estados, que sinalizou que 58% dos brasileiros desejam presentear o pai nessa data. O gasto com presentes tem o preço médio de R$ 196,00", salientou Corrêa.