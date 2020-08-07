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sábado com porta aberta

CDL: loja aberta para o Dia dos Pais é alívio; gasto médio é R$ 196

O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória) classificou abertura do comércio como uma injeção de ânimo aos comerciantes

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:21
Comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, em entrevista coletiva transmitida nesta quinta-feira (07), a flexibilização das medidas qualificadas adotadas nos grupos de municípios de baixo, moderado e alto risco de contaminação para o novo coronavírus. Um dos pontos em destaque foi a decisão do governo estadual de, neste sábado (8), véspera do Dia dos Pais, autorizar a abertura do comércio em todos os municípios capixabas, de modo excepcional.
O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Corrêa, em entrevista ao CBN Cotidiano, analisou a liberação do ponto de vista comercial - o que ele classificou como uma injeção de ânimo aos comerciantes afetados pela crise. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Wagner Correa - 07-08-20
"A notícia que poderemos trabalhar no sábado, antes do Dia dos Pais, além de ser, naturalmente, algo positivo, também nos trouxe um alento. Trata-se de um das principais datas para o nosso comércio. Especialmente porque nós estamos também visualizando uma pesquisa realizada pela CNDL [Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas], realizada em todos os estados, que sinalizou que 58% dos brasileiros desejam presentear o pai nessa data. O gasto com presentes tem o preço médio de R$ 196,00", salientou Corrêa.
Segundo o superintendente, a estimativa, em nível nacional, é que 18 bilhões de reais sejam injetados na economia. "Com a data, a gente também espera por um bom desempenho local. Mesmo diante da pandemia, a liberação às vésperas dessa importante data já é um alívio. Sobre a flexibilização do comércio, o cenário atual começa a apresentar melhorias, mas há necessidade de um pouco mais de avanço no que diz respeito a possibilidade de horas trabalhadas, por exemplo. O ambiente de negócios ainda está em queda e num percentual bem abaixo do que seria o esperado", explica.

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