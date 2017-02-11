CDL Jovem cria ação para auxiliar vítimas de arrombamentos e saques no ES

Diante da crise de segurança pela qual atravessa o Espírito Santo, com muitos episódios de arrombamentos no comércio em geral, o CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória) criou uma programa de ajuda aos lojistas que passaram por esses problemas: o “Recupera ES”.
Segundo o presidente da CDL Jovem, Gustavo Oliveira, a iniciativa reúne diversas empresas amigas para ajudar na recuperação do comércio prejudicado. Através desta rede, o lojista poderá adquirir produtos e serviços a preço de custo. Para participar, é necessário enviar um e-mail para [email protected] com o relato dos problemas sofridos, que serão direcionados às empresas parceiras. Entenda na entrevista.
Entrevista - Patricia Vallim - Gustavo Oliveira - 16.18s - 11-02-17