CBN transmite debate da TV Gazeta na noite desta terça-feira

Na noite desta terça-feira (02) tem debate na TV Gazeta com candidatos que disputam as eleições para governo do estado. O editor-chefe e mediador, André Junqueira, passou pelo estúdio da CBN Vitória logo cedo para contar detalhes dos preparativos do debate, que começa às 22 horas e terá transmissão também pela rádio CBN Vitória.

Já nesta quinta-feira (04) será realizado o debate CBN/Gazeta Online, a partir das 10 horas, com os candidatos ao governo. Os eleitores começarão a receber informações a partir das 9h30, quando entrará em cena o Estúdio Online, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato. A transmissão será ao vivo pelo Gazeta Online, CBN e pelas redes sociais.