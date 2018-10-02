Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2018

CBN transmite debate da TV Gazeta na noite desta terça-feira

Os seis candidatos que disputam as eleições para governo são esperados

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2018 às 11:49
Na noite desta terça-feira (02) tem debate na TV Gazeta com candidatos que disputam as eleições para governo do estado. O editor-chefe e mediador, André Junqueira, passou pelo estúdio da CBN Vitória logo cedo para contar detalhes dos preparativos do debate, que começa às 22 horas e terá transmissão também pela rádio CBN Vitória. 
Já nesta quinta-feira (04) será realizado o debate CBN/Gazeta Online, a partir das 10 horas, com os candidatos ao governo. Os eleitores começarão a receber informações a partir das 9h30, quando entrará em cena o Estúdio Online, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato. A transmissão será ao vivo pelo Gazeta Online, CBN e pelas redes sociais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Junqueira - 02-10-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados