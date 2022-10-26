CBN transmite debate da TV Gazeta com candidatos ao governo do ES

O último debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Espírito Santo será realizado nesta quinta-feira (27). O encontro, mediado pelo jornalista Mário Bonella, vai ao ar na TV Gazeta depois da novela "Travessia". Além da transmissão pela TV Gazeta, o eleitor vai poder acompanhar o confronto de propostas entre os candidatos na rádio CBN Vitória e em todos os sites e redes sociais de A Gazeta. Globoplay e g1 ES. Participam do debate os candidatos Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB). Os dois disputam o segundo turno das eleições no domingo (30). O debate será realizado nos estúdios da TV Gazeta, em Vitória. As regras do programa foram aprovadas pelas assessorias dos dois candidatos. Além do debate para governador, CBN Vitória, g1 e TV Gazeta também transmitirão, nesta sexta-feira (28), o debate com os candidatos à Presidência da República.