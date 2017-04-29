CBN tem novidade aos sábados

A rádio que toca notícia tem uma ótima novidade para quem deseja ter mais vigor e saúde. O quadro 'Correr, malhar, superar' vai contar histórias de pessoas comuns que estão melhorando de vida pela prática esportiva. "Como sabem, eu era estressada, ansiosa, fumante inveterada e não corria nem de um poste a outro no calçadão de Camburi (Vitória). Há quase dois anos, comecei a correr sem acreditar muito em mim. Já vou para a terceira Meia Maratona de 21 km. Não sou uma atleta. Sou comum. Uma jornalista corredora, nem tão velha, nem tão nova, que quer correr atrás de uma boa história de superação. Quer correr comigo?", convida a jornalista Luciane Ventura.