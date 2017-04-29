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Correr, Malhar, Superar

CBN tem novidade aos sábados

Sempre com histórias inspiradoras, a jornalista Luciane Ventura convida o ouvinte a ter mais qualidade de vida. Estreia é neste fim de semana

Publicado em 28 de Abril de 2017 às 22:29

Publicado em 

28 abr 2017 às 22:29
Luciane Ventura convida a "Correr, Malhar, Superar" Crédito: Arquivo Pessoal
A rádio que toca notícia tem uma ótima novidade para quem deseja ter mais vigor e saúde. O quadro 'Correr, malhar, superar' vai contar histórias de pessoas comuns que estão melhorando de vida pela prática esportiva. "Como sabem, eu era estressada, ansiosa, fumante inveterada e não corria nem de um poste a outro no calçadão de Camburi (Vitória). Há quase dois anos, comecei a correr sem acreditar muito em mim. Já vou para a terceira Meia Maratona de 21 km. Não sou uma atleta. Sou comum. Uma jornalista corredora, nem tão velha, nem tão nova, que quer correr atrás de uma boa história de superação. Quer correr comigo?", convida a jornalista Luciane Ventura.
Luciane sempre irá nos trazer histórias inspiradoras e que podem motivar você a ter uma qualidade de vida como nunca imaginou. Participe também. Mande uma história que vamos contar. O quadro vai ao ar neste fim de semana. Será sempre aos sábados, às 11h30, no programa CBN Vitória.
Entrevista - Luciane Ventura - 28-04-17.mp3

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