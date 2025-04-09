CBN Cotidiano conversa com líder indígena e pensador Ailton Krenak: "A vida é maravilhamento"

O líder indígena, ambientalista, pensador e imortal da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak desembarcou no Espírito Santo para o lançamento do seminário "Desnaturadas: Chamado Ancestral", no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, nesta quarta (9). O CBN Cotidiano aproveitou a vinda de Krenak ao Espírito Santo e conversou com o ambientalista antes mesmo do evento. Em entrevista ao jornalista Diony Silva, Ailton abordou alguns temas, como a relação entre tempo e dinheiro e a convivência das pessoas após a pandemia de coronavírus.

