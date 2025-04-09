Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • CBN Cotidiano conversa com líder indígena e pensador Ailton Krenak: "A vida é maravilhamento"
Evento no ES

CBN Cotidiano conversa com líder indígena e pensador Ailton Krenak: "A vida é maravilhamento"

Ambientalista debate temas como a relação com dinheiro, convivência social pós-pandemia, falta de paciência com o outro e esperança de um futuro melhor

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:44

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

09 abr 2025 às 18:44
Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fará palestra gratuita em Vitória nesta sexta (1)
Esteve no Espírito Santo para divulgar o seminário “Desnaturadas: Chamado Ancestral” Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak
O líder indígena, ambientalista, pensador e imortal da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak desembarcou no Espírito Santo para o lançamento do seminário "Desnaturadas: Chamado Ancestral", no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, nesta quarta (9). O CBN Cotidiano aproveitou a vinda de Krenak ao Espírito Santo e conversou com o ambientalista antes mesmo do evento. Em entrevista ao jornalista Diony Silva, Ailton abordou alguns temas, como a relação entre tempo e dinheiro e a convivência das pessoas após a pandemia de coronavírus.
Entrevista Diony Silva - Ailton Krenak - 09-04-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados