Cautela com coronavírus vai trazer novos hábitos para Eleições 2020

No início deste mês, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, discutiu com especialistas, incluindo epidemiologistas e sanitaristas brasileiros, sugestões sobre cuidados para a realização das eleições municipais deste ano - cuja data constitucional de realização, em primeiro turno, é outubro, até o momento. Uma das participantes desse encontro virtual foi a a médica epidemiologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas Ana Freitas Ribeiro, membro do Observatório Covid-19 BR. É com ela que conversamos no CBN Cotidiano desta quarta-feira (10). Ouça!

Um dos pontos em destaque em meio às discussões, aponta a especialista, é que o TSE deve pensar em medidas de cautela na realização das eleições, como o uso de máscaras e o distanciamento social entre os eleitores. Em entrevistas recentes, o ministro Barroso sinalizou que o eleitor não poderá utilizar álcool gel (uma medida de proteção contra o coronavírus) antes de votar, já que corre-se o risco de dano do aparelho, mas que deve-se ter após a saída da urna.