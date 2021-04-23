Causa provável é falha de projeto e execução, afirma especialista

Na noite desta quinta-feira (22), a piscina do edifício Parador, no bairro Itaparica, em Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio, por volta das 22h. A construção foi entregue em 2018 pela construtora Argo. Os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou a primeira vistoria e, de acordo com o órgão, o aço que evita que o fundo da piscina ceda não estava preso. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Geilma Lima Vieira, coordenadora do Laboratório de Ensaios em Materiais de Construção (Lemac/Ufes), explicou que a provável falha que causou o desabamento é de projeto e/ou execução, já que o prédio é muito novo para causa ter sido problemas de manutenção. Ouça: