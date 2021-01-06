Causa é mecânica, diz gerente do Aeroclube sobre queda de helicóptero

A causa da queda do helicóptero, nesta quarta-feira (06) em Vila Velha, é mecânica. A análise é do gerente de Segurança Operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcus Nascif, em entrevista à CBN Vitória. Apesar disso, ele aponta que somente a perícia pode apontar qual problema ocorreu na aeronave. Durante a conversa, Marcus lembra com pesar a perda do amigo Octavio Schneider Queiroz, vítima na queda. Destaca que ele era muito cuidadoso com a estrutura do Aeroclube, local que passava grande parte do seu tempo e, por isso, foi responsável por plantar diferentes árvores na região e zelava pelo cuidado com animais. Pelas imagens, o gerente analisa que houve momentos em é possível perceber que os comandos respondiam ao piloto, mas o que aconteceu para a queda definitiva somente a perícia do Cenipa poderá apontar Ouça: