Cauê: Vitória desiste de cortar praça ao meio, mas garante melhoria no trânsito

A prefeitura de Vitória, dentro de um plano maior para reduzir os congestionamentos na cidade, pretende colocar em prática o plano de mobilidade que vai atingir diversos trechos da cidade. Um dos pontos em destaque é a Praça do Cauê, que dá acesso à Terceira Ponte. Ao longo dos últimos anos propostas foram discutidas e apresentadas para resolver o fluxo de veículos na região na Praça do Cauê, em Praia de Santa Helena. Agora, a atual gestão da prefeitura de Vitória bateu o martelo e resolveu que irá reduzir apenas um trecho de passeio da praça e não mais cortá-la ao meio. A medida, segundo a prefeitura de Vitória, seria suficiente para aumentar o número de pistas no entorno e tentar acabar com os engarrafamentos no acesso à ponte. As informações foram trazidas por A Gazeta na última semana. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras da cidade, Gustavo Perin, fala mais sobre o assunto. Ouça a conversa completa!