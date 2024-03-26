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Cidades

Cauê: Vitória desiste de cortar praça ao meio, mas garante melhoria no trânsito

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin

Publicado em 26 de Março de 2024 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2024 às 11:33
Praça do Cauê e Almirante Soído
Praça do Cauê e Almirante Soído Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
A prefeitura de Vitória, dentro de um plano maior para reduzir os congestionamentos na cidade, pretende colocar em prática o plano de mobilidade que vai atingir diversos trechos da cidade. Um dos pontos em destaque é a Praça do Cauê, que dá acesso à Terceira Ponte. Ao longo dos últimos anos propostas foram discutidas e apresentadas para resolver o fluxo de veículos na região na Praça do Cauê, em Praia de Santa Helena. Agora, a atual gestão da prefeitura de Vitória bateu o martelo e resolveu que irá reduzir apenas um trecho de passeio da praça e não mais cortá-la ao meio. A medida, segundo a prefeitura de Vitória, seria suficiente para aumentar o número de pistas no entorno e tentar acabar com os engarrafamentos no acesso à ponte. As informações foram trazidas por A Gazeta na última semana.  Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras da cidade, Gustavo Perin, fala mais sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 26-04-24

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