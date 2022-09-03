Catedral recebe projeções na fachada para o aniversário da cidade e festa da padroeira

Vitória completa 471 anos na próxima quinta-feira (8) e um de seus cartões postais vai ganhar uma "nova roupagem". A partir deste sábado (3), a Catedral Metropolitana receberá projeções contando um pouco da sua história e da cidade. Elas acontecerão em três horários diários no período noturno até o dia 11 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Comunicação da Catedral de Vitória, João Vítor Goulart, fala sobre o assunto!