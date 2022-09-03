Catedral recebe projeções na fachada para o aniversário da cidade e festa da padroeira

Vitória completa 471 anos na próxima quinta-feira (8) e um de seus cartões postais vai ganhar uma "nova roupagem". A partir deste sábado (3), a Catedral Metropolitana receberá projeções contando um pouco da sua história e da cidade. Elas acontecerão em três horários diários no período noturno até o dia 11 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Comunicação da Catedral de Vitória, João Vítor Goulart, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Vítor Goulart - 03-09-22
As projeções são parte das comemorações do aniversário da cidade e da Festa de Nossa Senhora da Vitória.
DIAS E HORÁRIOS DAS PROJEÇÕES
Dias 03 e 04 (sábado e domingo): 19h20, 20h e 20h30
Dias 05 e 06 (segunda e terça-feira): Horários: 19h30, 20h30 e 21h
Dias 07 a 11 (quarta-feira a domingo): Horários: 19h30, 20h, 20h30 e 21h00