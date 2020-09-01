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COMEMORAÇÕES

Catedral de Vitória celebra 100 anos a partir desta terça-feira (1°)

Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (1°), Padre Renato Criste, pároco da Catedral Metropolitana de Vitória, fala da programação

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2020 às 12:08
A Catedral Metropolitana de Vitória comemora, neste ano, os 100 anos do início da sua construção. É diante desse cenário que, desta terça-feira (1º) ao dia 8 de setembro, a Catedral passa a celebrar a sua padroeira e também esse centenário de início da sua construção. Por conta da pandemia, os festejos serão realizados também por meio das redes sociais a fim de evitar aglomerações. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (1º), Padre Renato Criste, pároco da Catedral Metropolitana de Vitória, fala da programação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Criste - 01-09-20
Historicamente, a Catedral começou a ser construída em 1920 e foi concluída em 1970. O projeto inicial era de Paulo Motta e foi se modificando com o passar dos anos, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos. "Ela ocupou o lugar onde, até 1918, havia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que era a Matriz da cidade. Era uma igreja de estilo colonial, que começou a ser edificada em 1551, quando Vitória ainda se chamava Vila Nova, no período do primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho". Confira!
 

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