Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Castração química e prisão perpétua: o debate sobre as leis no País
DEBATE CBN

Castração química e prisão perpétua: o debate sobre as leis no País

Entre alternativas e suposições de como frear a violência sexual, alguns comentários questionam por que o Brasil não adotam a "castração química" para estupradores e prisão perpétua em crimes hediondos

Publicado em 09 de Outubro de 2017 às 13:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2017 às 13:03
Castração química para pedófilos e prisão perpétua: o debate sobre as leis no País causam reações nas redes sociais e motivam protestos e debates contra a cultura do estupro e pela valorização da vida. Entre alternativas e suposições de como frear a violência sexual, alguns comentários questionam por que o Brasil não adotam a "castração química" para estupradores e prisão perpétua em crimes hediondos. É em meio a esse cenário que a CBN Vitória debate o tema da segurança pública com a presença de autoridades policiais e especialistas em Direito de Família e Segurança Pública. Acompanhe!
Delegados de Polícia defendem prisão perpétua para crimes de homicídio e castração química para estupradores e pedófilos. Erico Mangaravite e Lorenzo Pazolini entendem que há necessidade de se endurecer a legislação brasileira como forma de reduzir a violência.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazzolini e Erico Mangaravitte - 09-10-17
Já a professora Luciana Souza Borges, coordenadora do programa de Pós-graduação em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, entende que o endurecimento das penas não resolveria o problema da sensação de insegurança. Na opinião da professora, violência se combate com prevenção.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Souza Borges - 09-10-17
O ex-governador e ex-senador Gerson Camata, foi um dos autores da proposta de castração química no Congresso Nacional. Em 2007 o projeto chegou a ser aprovado pela CCJ, mas depois foi arquivado, como explica o próprio Gerson Camata.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gerson Camarta - 09-10-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados