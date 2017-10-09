Castração química e prisão perpétua: o debate sobre as leis no País

Castração química para pedófilos e prisão perpétua: o debate sobre as leis no País causam reações nas redes sociais e motivam protestos e debates contra a cultura do estupro e pela valorização da vida. Entre alternativas e suposições de como frear a violência sexual, alguns comentários questionam por que o Brasil não adotam a "castração química" para estupradores e prisão perpétua em crimes hediondos. É em meio a esse cenário que a CBN Vitória debate o tema da segurança pública com a presença de autoridades policiais e especialistas em Direito de Família e Segurança Pública. Acompanhe!

Delegados de Polícia defendem prisão perpétua para crimes de homicídio e castração química para estupradores e pedófilos. Erico Mangaravite e Lorenzo Pazolini entendem que há necessidade de se endurecer a legislação brasileira como forma de reduzir a violência.

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Já a professora Luciana Souza Borges, coordenadora do programa de Pós-graduação em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, entende que o endurecimento das penas não resolveria o problema da sensação de insegurança. Na opinião da professora, violência se combate com prevenção.

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O ex-governador e ex-senador Gerson Camata, foi um dos autores da proposta de castração química no Congresso Nacional. Em 2007 o projeto chegou a ser aprovado pela CCJ, mas depois foi arquivado, como explica o próprio Gerson Camata.