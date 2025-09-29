Castração de animais em Vila Velha; saiba os detalhes e como se inscrever

A secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha está com inscrições abertas para o Programa Operacional de Controle Animal (Poca). O programa oferece castrações gratuitas de cadelas e gatas. Porém, para o animal participar do programa, o tutor deve atender a alguns critérios, como ser morador em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no CadÚnico ou com renda de até três salários mínimos. Já protetores independentes, associações e ONGs não cadastrados no programa poderão realizar inscrição especial para acessar os benefícios, mediante solicitação via WhatsApp, no número (27) 99268-3398.