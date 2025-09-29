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Castração de animais em Vila Velha; saiba os detalhes e como se inscrever

Ouça entrevista com o diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Celso Christo

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 set 2025 às 11:26
Cão, cachorro, animal, pet, dog
O assunto é castração Crédito: Freepik
A secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha está com inscrições abertas para o Programa Operacional de Controle Animal (Poca). O programa oferece castrações gratuitas de cadelas e gatas. Porém, para o animal participar do programa, o tutor deve atender a alguns critérios, como ser morador em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no CadÚnico ou com renda de até três salários mínimos. Já protetores independentes, associações e ONGs não cadastrados no programa poderão realizar inscrição especial para acessar os benefícios, mediante solicitação via WhatsApp, no número (27) 99268-3398.
Segundo informações da administração municipal, "o programa mantém como prioridade os protetores independentes que resgatam animais em situação de rua e as fêmeas encontradas no cio, medida que, segundo a prefeitura, contribui para a redução da população de cães e gatos abandonados". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Celso Christo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - CELSO CHRISTO - 29-09-25.mp3

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