Casos de otite aumentam durante o verão; saiba o que fazer

​​Você já percebeu como a dor no ouvido é comum no verão? A causa disso geralmente está nos momentos de lazer, em especial naqueles que envolvem mergulhos na piscina, no mar ou no rio. A otite externa,é uma doença frequente nessa estaçã, e a infecção é na região mais superficial, no canal que liga nossa orelha ao tímpano. Ela costuma ser causada por bactérias e fungos. Algum dos sintomas são: dor de ouvido, perda da audição temporária, coceira intensa no ouvido e eliminação constante de secreção, como a cera de ouvido. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a otorrinolaringologista Hana Higa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!