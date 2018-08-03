Casos de malária preocupam no ES e especialistas fazem alerta

Mais uma doença volta a preocupar os capixabas - desta vez passa a ser a malária. Isso porque, pelo menos, 21 pessoas estão infectadas com malária em cidades da região Noroeste do Espírito Santo. A maior incidência da doença é em Vila Pavão, com 17 casos confirmados até a manhã desta sexta-feira (03). Uma morte no município está sendo investigada. Já em Barra de São Francisco, que faz divisa com Vila Pavão, quatro casos foram confirmados. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica infectologista Rubia Miossi fala sobre a doença e tira as dúvidas do ouvinte sobre a sua prevenção. Confira!