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Casos de malária preocupam no ES e especialistas fazem alerta

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 19:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 ago 2018 às 19:06
Mais uma doença volta a preocupar os capixabas - desta vez passa a ser a malária. Isso porque, pelo menos, 21 pessoas estão infectadas com malária em cidades da região Noroeste do Espírito Santo. A maior incidência da doença é em Vila Pavão, com 17 casos confirmados até a manhã desta sexta-feira (03). Uma morte no município está sendo investigada. Já em Barra de São Francisco, que faz divisa com Vila Pavão, quatro casos foram confirmados. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica infectologista Rubia Miossi fala sobre a doença e tira as dúvidas do ouvinte sobre a sua prevenção. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rubia Miossi - 03-08-18.mp3

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