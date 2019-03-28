Casos de diarreia acendem alerta de cuidados com as crianças

Uma das crianças internadas após apresentar sintomas como diarreia grave, em uma creche particular de Vila Velha, teve morte cerebral declarada nesta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo hospital no qual o menino, de 2 anos, estava internado. O caso dele era gravíssimo, estava em coma e com falência renal. O nome da criança não foi divulgado. Uma segunda criança permanece em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva de um outro hospital particular da Grande Vitória. Uma terceira vítima do surto segue internada sob observação. Outras duas crianças que também apresentaram os sintomas não chegaram a ficar internadas. Elas foram atendidas e liberadas.