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Casos de diarreia acendem alerta de cuidados com as crianças

Para falar sobre o assunto, e os cuidados que devemos ter no manuseio de água e comida, principalmente, por parte de bebês e crianças convidamos o médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria

Publicado em 28 de Março de 2019 às 13:46

Publicado em 

28 mar 2019 às 13:46
Uma das crianças internadas após apresentar sintomas como diarreia grave, em uma creche particular de Vila Velha, teve morte cerebral declarada nesta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo hospital no qual o menino, de 2 anos, estava internado. O caso dele era gravíssimo, estava em coma e com falência renal. O nome da criança não foi divulgado. Uma segunda criança permanece em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva de um outro hospital particular da Grande Vitória. Uma terceira vítima do surto segue internada sob observação. Outras duas crianças que também apresentaram os sintomas não chegaram a ficar internadas. Elas foram atendidas e liberadas.
São investigados os dois estabelecimentos envolvidos nessa possibilidade de surto, que são a creche e um quiosque, frequentado por duas crianças. Para falar sobre o assunto, e os cuidados que devemos ter no manuseio de água e comida, principalmente, por parte de bebês e crianças convidamos o médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, para detalhar o tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Rodrigo Aboudib - 28-03-19

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