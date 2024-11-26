Casos de dengue tipo 3 em estados vizinhos deixa ES em alerta

Doença endêmica no Brasil, a dengue costuma ter maior concentração de casos no período entre outubro e maio, meses em que os focos do mosquito Aedes Aegypti surgem com mais intensidade. Ainda assim, o combate à proliferação do transmissor da dengue, zika e chikungunya mostra-se essencial o ano inteiro. Além dos hábitos de prevenção, uma das formas de garantir mais segurança à população é a vacinação. No Espírito Santo, as Unidades Básicas de Saúde já oferecem a vacinação contra a Dengue para crianças de 10 a 14 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como está o panorama da doença no Estado e reforça a importância da vacinação. O cenário da incidência de casos de dengue do tipo 3 em estados vizinhos, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro deixa o Espírito Santo em alerta. Ouça a conversa completa.