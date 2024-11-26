Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Casos de dengue tipo 3 em estados vizinhos deixa ES em alerta

Ouça entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2024 às 10:49
O Aedes aegypti é perigoso? 8 respostas para dúvidas sobre a dengue
O Aedes aegypti é perigoso Crédito: Justinboat.29 | Shutterstock
Doença endêmica no Brasil, a dengue costuma ter maior concentração de casos no período entre outubro e maio, meses em que os focos do mosquito Aedes Aegypti surgem com mais intensidade. Ainda assim, o combate à proliferação do transmissor da dengue, zika e chikungunya mostra-se essencial o ano inteiro. Além dos hábitos de prevenção, uma das formas de garantir mais segurança à população é a vacinação. No Espírito Santo, as Unidades Básicas de Saúde já oferecem a vacinação contra a Dengue para crianças de 10 a 14 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como está o panorama da doença no Estado e reforça a importância da vacinação.  O cenário da incidência de casos de dengue do tipo 3 em estados vizinhos, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro deixa o Espírito Santo em alerta. Ouça a conversa completa.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 26-11-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados