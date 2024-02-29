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Saúde

Casos de dengue crescem, mas Covid ainda é mais fatal

Ouça entrevista com o professor e doutor em Epidemiologia, André Ribas Freitas

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 fev 2024 às 10:51
Casos de Covid-19 aumentaram mais de 3.600% em novembro
Casos de Covid-19 Crédito: Montagem: Caroline Freitas
Mesmo que o Espírito Santo esteja registrando aumento no número de casos de dengue, a COVID-19 ainda é a doença mais letal no Estado. Nos dois primeiros meses do ano, foram registradas 12 mortes e mais de 10.300 casos positivos para coronavírus, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dados do Ministério da Saúde apontam que 2024 já registrou 10 vezes mais mortes pela COVID, quando comparada à dengue. Em relação a dengue, neste mesmo período foram registradas no Espírito Santo, 3 mortes e mais de 25 mil casos notificados. Em entrevista à CBN Vitória, o professor e doutor em epidemiologia André Ribas Freitas explica porque, em meio a uma epidemia de dengue, o coronavírus ainda é tão letal. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - André Ribas Freitas - 29-02-24
A Secretaria da Saúde (Sesa) ressalta o compromisso do Governo do Estado na realização do diagnóstico para Covid-19 como estratégia de controle da doença. Dessa forma, reforça que os usuários podem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou demais espaços dos municípios, para que seja feita a coleta do material e envio ao Lacen/ES. No entanto, em cada município e respeitando a autoridade médica, pode ser que o profissional solicite ou não a coleta do material. Como ato médico, a Sesa não pode interferir, mas disponibiliza as orientações.
No momento, a Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza dois pontos de testagem complementares aos municípios, onde é possível realizar o exame de covid-19 usando o teste rápido com resultado liberado em aproximadamente 15 minutos: Aeroporto de Vitória, na Capital, e no Terminal de Laranjeiras, na Serra.
Pontos de testagem oferecidos pela Sesa:
Terminal de Laranjeiras: de segunda a sexta, das 08h às 17h
Aeroporto de Vitória: de segunda a sexta, das 08h às 17h

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