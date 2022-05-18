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Saúde

Casos de Covid-19 praticamente dobram no ES e acendem alerta para necessidade de testagem

Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mai 2022 às 11:09
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O número de novos casos de Covid-19 tem subido no Espírito Santo. O alerta é do subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Em entrevista nesta quarta-feira (18) à CBN Vitória, Reblin destacou que as notificações saltaram de 587 casos confirmados para 947 em um intervalo de apenas cinco semanas. Ou seja, quase que dobraram as notificações. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 18-05-22
Reblin ressalta a necessidade das pessoas se imunizarem contra a Covid-19. Há mais de 1 milhão de pessoas com doses em atraso no Espírito Santo. Também reforça a busca por testagem para quem tem sintomas respiratórios ou teve contato com uma pessoa que testou positivo. "Nosso alerta é de que pequenos sintomas respiratórios podem sim ser suspeita de Covid-19 e devem levar a buscar o teste”, argumentou. 

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