Casos de Covid-19 praticamente dobram no ES e acendem alerta para necessidade de testagem

O número de novos casos de Covid-19 tem subido no Espírito Santo. O alerta é do subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Em entrevista nesta quarta-feira (18) à CBN Vitória, Reblin destacou que as notificações saltaram de 587 casos confirmados para 947 em um intervalo de apenas cinco semanas. Ou seja, quase que dobraram as notificações.

Reblin ressalta a necessidade das pessoas se imunizarem contra a Covid-19. Há mais de 1 milhão de pessoas com doses em atraso no Espírito Santo. Também reforça a busca por testagem para quem tem sintomas respiratórios ou teve contato com uma pessoa que testou positivo. "Nosso alerta é de que pequenos sintomas respiratórios podem sim ser suspeita de Covid-19 e devem levar a buscar o teste”, argumentou.