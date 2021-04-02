Casos de bruxismo e apertamento dental aumentam; saiba como tratar

A busca pelo termo "como tratar bruxismo" cresceu mais de 700% no Google, nos últimos 12 meses. E a busca não é só no meio virtual. É o que aponta o ortodontista Cleber Britto, que tem percebido o aumento do número de pacientes que tem se queixado de bruxismo ou apertamento dental. O período compreende à pandemia, e segundo Britto, é um momento de elevação dos níveis de ansiedade, que está entre as principais causas do problema. Ele explica que o "apertamento" é cêntrico e o bruxismo é o ranger de dentes. Em entrevista à CBN Vitória, Cleber Britto, que é mestre em Ortodontia, pontua causas, consequências e tratamentos do bruxismo e do apertamento. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Fabio Botacin - Cleber Britto - 02-04-21.mp3
No caso do apertamento dental, o ortodontista explica que há uma pressão cêntrica e sem movimento - os dentes travam. O problema causa dores musculares e articulares, que podem irradiar também para dores de cabeça e na cervical. Já o bruxismo é o ranger de dentes, que pode causar desde uma simples lasca no dente até uma fratura.
O tratamento para ambos os problemas é multidisciplinar. No caso do dentista, o papel do profissional é cuidar da parte de evitar o apertamento ou o bruxismo, com placas e ajustes oclusais, além de também haver a possibilidade de associar medicação para o relaxamento muscular. Há também a necessidade de inserir os trabalhos de fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria e psicologia no tratamento.