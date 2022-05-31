Casos da Covid-19 vão continuar aumentando por, pelo menos, mais 10 semanas no ES

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo Crédito: Pedro Cunha

O Espírito Santo vive um cenário de crescimento contínuo e sustentado de casos da Covid-19, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalhou que o número de infecções aumentou sete vezes em seis semanas - de 322 positivados para 2.256. Segundo Nésio, os casos devem continuar aumentando por, pelo menos, mais dez semanas no Estado. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. José Carlos Schaeffer entrevista Nésio Fernandes - 31/05/2022

Nésio Fernandes reiterou a importância de manter o ciclo vacinal da Covid-19 completo. Ele afirmou que 1,5 milhão de capixabas estão com doses em atraso, seja no caso da segunda, terceira ou quarta doses. Já sobre máscaras, o secretário destacou que a orientação é para pessoas que estiverem com sintomas gripais.

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