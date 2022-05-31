Casos da Covid-19 vão continuar aumentando por, pelo menos, mais 10 semanas no ES

O Espírito Santo vive um cenário de crescimento contínuo e sustentado de casos da Covid-19, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalhou que o número de infecções aumentou sete vezes em seis semanas - de 322 positivados para 2.256. Segundo Nésio, os casos devem continuar aumentando por, pelo menos, mais dez semanas no Estado. Ouça a entrevista completa:
José Carlos Schaeffer entrevista Nésio Fernandes - 31/05/2022
Nésio Fernandes reiterou a importância de manter o ciclo vacinal da Covid-19 completo. Ele afirmou que 1,5 milhão de capixabas estão com doses em atraso, seja no caso da segunda, terceira ou quarta doses. Já sobre máscaras, o secretário destacou que a orientação é para pessoas que estiverem com sintomas gripais.
Varíola dos macacos
Sobre a varíola símia, popularmente conhecido como "varíola dos macacos" ou "monkeypox", Nésio disse que a expectativa é que em algum momento a doença chegue no Espírito Santo. Por isso, a Secretaria de Saúde está criando um 'Centro de Operações Especiais'. Segundo Fernandes, até a próxima semana, os municípios vão começar a montar estruturas para lidar com a varíola símia, se for necessário.