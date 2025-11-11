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Saúde

Caso Santa Rita: fungo causou surto; diretor do Lacen explica investigações!

Ouça entrevista com o diretor do Lacen/ES, Rodrigo Rodrigues

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2025 às 11:26
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Estado da Saúde afirmou, nesse início da semana, que o surto registrado no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, foi causado pelo fungo histoplasma – confirmado em 33 dos 141 casos investigados. Também foi constatado que os casos mais graves, envolvendo duas técnicas de enfermagem, foram provocados pela bactéria Burkholderia cepacia – também encontrada em uma amostra de água da unidade hospitalar.
Os estudos conduzidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), em parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), confirmaram a ocorrência de transmissão ativa e recente do fungo Histoplasma capsulatum, responsável pelos casos identificados entre pacientes e profissionais de saúde.
O diretor do Lacen/ES, Rodrigo Rodrigues, explicou que foram utilizados painéis ampliados de RT-qPCR, culturas bacterianas e fúngicas, testes moleculares específicos, além de sequenciamento por metagenômica, o que aumentou a capacidade de identificar e rastrear os agentes envolvidos. “A investigação empregou todos os níveis tecnológicos disponíveis no país para elucidar o quadro clínico e ambiental observado”, explica.
A Sesa destacou que, embora concluída a fase epidemiológica e laboratorial, permanecem em andamento as investigações administrativas, conduzidas pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde para determinar a origem e as circunstâncias da entrada dos patógenos no ambiente assistencial, bem como possíveis fatores contribuintes para sua disseminação. Serão mantidas, nos próximos 60 dias, as ações de vigilância, coleta adicional de amostras de água e análise complementar de soro de casos suspeitos ainda dentro da janela diagnóstica. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Lacen/ES,  Rodrigo Rodrigues, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Ribeiro Rodrigues -11-11-25.mp3

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