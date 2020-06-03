Caso recomecem em julho, aulas de 2020 serão estendidas até janeiro

As aulas na rede pública estadual no Espírito Santo vão continuar suspensas até o dia 30 de junho e com expectativa de retomada a partir do mês de julho próximo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado decidiu estender a proibição do funcionamento das escolas com atividades presenciais, que chegará a três meses e meio de duração.

A Secretaria de Estado da Educação avalia que, se as aulas de fato tiverem condições de recomeçarem em julho, as atividades presenciais poderão ocorrem em regime de alternância de alunos de forma presencial e em casa, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário Vitor de Angelo.

Para retomar as atividades e cumprir 800 horas de aulas, distribuídas em 200 dias letivos, mais de 240 mil alunos da rede estadual terão aulas não presenciais aos sábados ao retornarem às escolas. Com as escolas fechadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, os alunos passaram a ter aulas pela televisão e pela internet através do programa EscoLAR.