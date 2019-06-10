Caso Moro: especialista explica crime de invasão de dispositivo

Neste domingo o site "The Intercept Brasil" mostrou que o ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, orientou as investigações da operação Lava Jato em Curitiba por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram com o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa.

Os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente, o que é crime. O vazamento destas informações também caracterizam crime, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Digital, Gustavo Martinelli. Segundo ele, o crime é caracterizado pela invasão de dispositivo informático, com punição prevista na lei, de três meses a um ano.

O "Intercept" afirma que obteve os diálogos antes da invasão. A força-tarefa da Lava Jato divulgou uma nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes.