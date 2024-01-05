Caso Mickey e Minnie Mouse: o que acontece quando uma obra entra em domínio público?

Desde o dia 1º janeiro de 2024, os personagens mais clássicos do mundo Disney - Mickey e Minnie Mouse - entraram em domínio público. Ou seja, após 95 anos da estreia dos ratinhos mais famosos do mundo, não é mais necessário que a companhia autorize previamente a criação de produtos baseados na versão de 1928 dos personagens.
Em um bate-papo com o jornalista Gustavo Cheluje, a advogada especialista em propriedade intelectual Flávia Dalla Bernardina explica o que ocorre após uma obra entrar em domínio público. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Gustavo Cheluje - Flávia Dala Bernardina - 05-01-24