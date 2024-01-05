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Caso Mickey e Minnie Mouse: o que acontece quando uma obra entra em domínio público?

"Domínio público é você poder usar a obra sem pedir autorização ao autor", explica a advogada em propriedade intelectual Flávia Dalla Bernardina

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 17:39

Publicado em 

05 jan 2024 às 17:39
Mickey Mouse e Minnie entram em domínio público
Mickey Mouse e Minnie entram em domínio público Crédito: Disney
Desde o dia 1º janeiro de 2024, os personagens mais clássicos do mundo Disney - Mickey e Minnie Mouse - entraram em domínio público. Ou seja, após 95 anos da estreia dos ratinhos mais famosos do mundo, não é mais necessário que a companhia autorize previamente a criação de produtos baseados na versão de 1928 dos personagens. 
Em um bate-papo com o jornalista Gustavo Cheluje, a advogada especialista em propriedade intelectual Flávia Dalla Bernardina explica o que ocorre após uma obra entrar em domínio público. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Gustavo Cheluje - Flávia Dala Bernardina - 05-01-24

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