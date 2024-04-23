Caso Mata da Praia: saiba quais são as regras para passeios de pets!

Data: 16/01/2020 - ES - Vitória - Cachorro sem coleira na Praia de Camburi, em Vitória - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Uma discussão entre dois tutores de cachorros deu início a uma troca de tiros e culminou na morte de um dos atiradores, no último sábado (20), na Mata da Praia, em Vitória. O aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, levou um tiro na cabeça e morreu após uma confusão com o advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, que foi preso após o assassinato. O caso provocou repercussão, dentro e fora do Estado. Manoel Pepino estava na porta de casa, acompanhado da esposa, Marilia, e do cão da família, chamado Lobo, da raça malamute-do-Alasca. Mesmo sendo de grande porte, o cão estava sem coleira e focinheira, o que, de acordo com a Lei 8.121/2011, é proibido em Vitória. Ao mesmo tempo, Luis Hormindo passeava na mesma região com outro cachorro, guiado por coleira. Ao passar pelo casal, a discussão teria começado após Lobo ter ido cheirar o cão de porte menor, o que irritou Luis. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente da Capital, Tarcísio Foeger, detalha quais são as regras para passeio de pets. Ouça a conversa completa!

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O QUE DIZ VITÓRIA: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que, em Vitória, a Lei Municipal n°. 8121/2011 orienta sobre a circulação de animais em áreas públicas, seja no calçadão, praças e praias da capital, e estabelece as normas que tutores de animais domésticos devem seguir para o bem-estar animal e para o bom convívio com humanos.

Por esta legislação, animais domésticos podem circular nas áreas públicas desde que eles estejam com coleira e guia adequados ao tamanho e ao porte do animal e obrigatoriamente acompanhados por seus tutores com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal.

A Semmam reforça que desenvolve o Projeto Guarda Responsável de Animais Domésticos, que aborda temáticas sobre os direitos, deveres, hábitos e condutas dos tutores em relação aos animais domésticos e os direitos desses animais.

Ressalta que os moradores podem fazer a denúncia ou reclamação no momento que verificar a irregularidade, acionando o Fala Vitória 156.

OUTRAS CIDADES DA GRANDE VITÓRIA:

- VILA VELHA: A prefeitura de Vila Velha informa que existem regras claras para proteção os animais e das pessoas que compartilham os espaços públicos. As medidas são estabelecidas pela Lei Municipal 6.385/2020 – Código Municipal dos Direitos e do Bem-Estar Animal – que visam proteger seres humanos e animais. A violação da lei pode resultar em multas variando de R$ 800 a R$ 30 mil, dependendo da gravidade da situação. De acordo com o código, é necessário que todos os cães de porte médio ou grande sejam mantidos em casa. As pessoas devem ser acompanhadas por maiores de 18 anos que possam cuidar do animal e mantê-lo em segurança se forem obrigadas a andar pelas vias públicas.

Além disso, para animais de raça de guarda e combate, como Rottweiler, Pastor Alemão, Pit Bull, entre outras, o acesso às vias públicas é permitido apenas com guia curta e focinheira. A Prefeitura de Vila Velha trabalha para aumentar a conscientização dos munícipes por meio de ações educativas e reforçar as regras estabelecidas. Essas iniciativas não apenas promovem a educação, mas também aumentam a consciência da importância de seguir as diretrizes para garantir a segurança coletiva. Ressalta que a colaboração da população é importante para manter o ordenamento no município e proteger animais e pessoas de eventuais ataques. O Bem-estar Animal incentiva denúncias de infrações, especialmente relacionadas a animais que possuem restrições, conhecidas por sua propensão a brigas e a agressões. Tais incidentes são classificados como “Maus-tratos em Animais”. A população pode contribuir relatando infrações por meio da Ouvidoria, pelo telefone 162, ou registrando a ocorrência no site oficial da Prefeitura de Vila Velha: www.vilavelha.es.gov.br.

- CARIACICA: A Prefeitura de Cariacica informa que os cães de médio e grande porte de guarda ou policiais, ou ainda, animais agressivos, independentemente do seu porte e raça, deverão estar equipados com focinheira capaz de impedir a mordedura. Caso o morador encontre um cão de médio ou grande porte sem focinheira conforme determinado acima, deve entrar em contato com a Ouvidoria - 162. A denúncia também pode ser anônima. A partir da identificação, a coordenação vai notificar o proprietário para cumpra a determinação da lei e do Código de Posturas. Caso haja nova denúncia, o proprietário será autuado e multado. Ainda, em se tratando de animal agressor, deve ser acionado o setor da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) para avaliação do munícipe agredido e do animal agressor.