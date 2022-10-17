Caso Marujo: polícia diz que traficante deixou o ES após ataques a ônibus

O traficante Marujo já não está no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, na sexta-feira (14). Fernando Moraes Pimenta é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto!