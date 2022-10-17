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Segurança

Caso Marujo: polícia diz que traficante deixou o ES após ataques a ônibus

Ouça entrevista com o chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2022 às 11:08
Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, é chefe da facção que promoveu ataques
Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, é chefe da facção que promoveu ataques Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O traficante Marujo já não está no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, na sexta-feira (14). Fernando Moraes Pimenta é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Romualdo Gianordolli -17-10-22
A informação é de que ele estava realmente aqui (Espírito Santo) e a Polícia Militar quase o prendeu naquele confronto. Em meio ao caos nos ataques a ônibus, ele acabou se aproveitando para fugir para o Rio de Janeiro", afirmou o delegado. Vitória virou cenário de guerra após a morte de um traficante que fazia a segurança de Marujo, número um da lista dos mais procurados do Estado.

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