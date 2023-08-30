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Segurança

Caso Leitão da Silva: como o cidadão deve se comportar em meio a um tiroteio?

Ouça entrevista com o professor universitário de Segurança Pública, Henrique Herkenhoff

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2023 às 10:59
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta
Arma de fogo Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
A troca de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (28) assustou os moradores da região e, especialmente, quem estava na via e foi pego de surpresa com o confronto. Em vídeos compartilhados na internet, foi possível ver pessoas saindo de seus carros e correndo para procurar abrigo, mas essa é a melhor opção? Uma ouvinte mandou a seguinte mensagem nesta terça-feira (29). "O que os órgãos responsáveis deveriam fazer é orientar a população de que quando houver uma situação semelhante, as pessoas não devem correr e sim deitar no chão", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o professor universitário de Segurança Pública, Henrique Herkenhoff explica como o cidadão deve reagir caso se depare com uma situação parecida. Para Herkenhoff, sem dúvida deitar no chão é a melhor opção. "Você deve tornar sua silhueta a menor possível, abaixando o máximo possível. Se você correr, você pode tanto pegar uma bala perdida como ser confundido. O ideal é se jogar no chão, você deixa de ser ameaça. Deita no chão, porque reduz muita probabilidade de você ser atingido. Se você estiver dentro do carro, dê preferência a se jogar no chão do veículo e não sair do veículo", explica!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Henrique Herkenhoff - 30-08-23

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