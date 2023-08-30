Caso Leitão da Silva: como o cidadão deve se comportar em meio a um tiroteio?

A troca de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (28) assustou os moradores da região e, especialmente, quem estava na via e foi pego de surpresa com o confronto. Em vídeos compartilhados na internet, foi possível ver pessoas saindo de seus carros e correndo para procurar abrigo, mas essa é a melhor opção? Uma ouvinte mandou a seguinte mensagem nesta terça-feira (29). "O que os órgãos responsáveis deveriam fazer é orientar a população de que quando houver uma situação semelhante, as pessoas não devem correr e sim deitar no chão", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o professor universitário de Segurança Pública, Henrique Herkenhoff explica como o cidadão deve reagir caso se depare com uma situação parecida. Para Herkenhoff, sem dúvida deitar no chão é a melhor opção. "Você deve tornar sua silhueta a menor possível, abaixando o máximo possível. Se você correr, você pode tanto pegar uma bala perdida como ser confundido. O ideal é se jogar no chão, você deixa de ser ameaça. Deita no chão, porque reduz muita probabilidade de você ser atingido. Se você estiver dentro do carro, dê preferência a se jogar no chão do veículo e não sair do veículo", explica!